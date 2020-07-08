نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يشهد وول ستريت بالولايات المتحدة الأمريكية أوقات غريبة، إذ تشهد فيه الأسهم ارتفاعا مدفوعا بالتفاؤل حول عودة النمو الاقتصادي عقب الضربة التي شهدها العالم إثر فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19".

ولكن في الوقت ذاته يشهد الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين والذي تقفز أسعاره بصورة كبيرة بأوقات الأزمات، ارتفاعا في الوقت ذاته، إذ تخطى حاجز الـ1800 دولار للأونصة، الأربعاء، وهو أعلى معدل يصل له منذ سبتمبر/ أيلول 2011.

ويرجع مراقبون استمرار أسعار الذهب بالارتفاع نظرا لمخاوف المستثمرين من موجة ثانية لفيروس كورونا قد تضرب مجددا، في الوقت ذاته تشهد فيه أسهم كبرى الشركات وخصوصا شركات التكنولوجيا إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وهو الذي يعطي في العادة إشارة ثقة بالاقتصاد.

من جهته أوضح جيرالد سبارو، كبير موظفي الاستثمار في شركة سبارو لإدارة الأصول الاستثمارية قائلا إن الحركة التي تشهدها الأسواق يدفعها مراهنة المستثمرين على ارتفاع نسبة التضخم.