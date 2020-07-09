دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، عن تخصيص شركتي مطاحن دقيق في البلاد، هما شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة (من أصل 4 شركات) بعد الانتهاء من مراجعة العروض المقدمة من قبل شركات وتحالفات القطاع الخاص.

وأعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وجاءت كالتالي:

1- ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الأولى على العرض المقدم من قبل تحالف رحى – الصافي، والبالغ 2,027,000,000 (ملياران وسبعة وعشرون مليون ريال سعودي)، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

2- ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على العرض المقدم من قبل تحالف الراجحي – الغرير – مسافي، والبالغ 750,000,545 (سبعمائة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالا سعوديا)، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

وذكر تقرير الوكالة السعودية أن "إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة تخضع لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفائها قبل إتمام الصفقة، كما يعكس نجاح عملية البيع للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية وجاذبة للقطاع الخاص وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته".

ولفت تقرير الوكالة السعودية إلى أنه "سيتم قريباً إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق لكل من شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة"، لافتة إلى أن "قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، حيث تٌمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة".