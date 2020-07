أفضل 8 بطاقات ائتمانية بـ2020 حسب الغرض من استخدامها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—في الوقت الذي يزداد اعتماد الأفراد على البطاقات الائتمانية مع إغلاقات الحجر الصحي وارتفاع نسبة المشتريات عبر الانترنت كتداعيات لجائحة فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19"، نقدم لكم فيما يلي أفضل 8 بطاقات ائتمانية بحسب الغرض من استخدامها.

1- Citi® Double Cash Card: الأفضل فيما يتعلق بعروض إعادة أموال عند التبضع أو ما يُعرف بـ"Cash Back".

2- Capital One® SavorOne® Cash Rewards Credit Card: الأفضل لخدمات توصيل الطعام.

3- U.S. Bank Visa® Platinum Card: الأفضل فيما يتعلق بالنسب التمهيدية على المشتريات.

4- Citi Simplicity® Card: الأفضل فيما يتعلق بتحويل الأرصدة.

5- Chase Sapphire Preferred Card: الأفضل فيما يتعلق ببرامج الجوائز المرنة.

6- Capital One® Venture® Rewards Credit Card: الأفضل بعروض إعادة أموال عند السفر.

7- The Blue Business® Plus Credit Card from American Express: الأفضل بالنسبة للشركات الصغيرة.

8- Capital One® Spark® Miles for Business: الأفضل بالنسبة للشركات الأكبر.