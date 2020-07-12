أفضل 3 حواسيب لوحية للعام 2020 مع أسعارها

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نشر الأحد ، 12 يوليو / تموز 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—بدأت الحواسيب اللوحية كمنتج رفاهية يجذب المستخدمين الراغبين بتصفح مواقع تواصلهم الاجتماعي ومقاطع الفيديو، ولكن أكثر فأكثر بدأ المستخدمون بالتوجه لها كبديل عن الحواسيب المحمولة مع ارتفاع كفاءتها وسرعاتها.

ونقم لكم فيما يلي أفضل 3 حواسيب لوحية اختبرناها لكم:

- أفضل حاسوب لوحي بشكل عام: 7th Generation iPad ويبلغ سعره 329 دولارا عبر موقع bhphotovideo.com

- أفضل حاسوب لوحي من ناحية الأداء: iPad Pro ويبلغ سعره 899 دولارا عبر موقع أمازون.

- أفضل حاسوب لوحي من ناحية الكلفة: Fire HD 8 Plus ويبلغ سعره 109.99 دولارا على موقع أمازون.