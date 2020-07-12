ما هي نتائج إحصاء سوق العمل في السعودية بالربع الأول من 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) نتائج سوق العمل في السعودية للربع الأول من عام 2020 وهي الفترة التي سبقت بداية جائحة كورونا وما ترتبت عليه من آثار.

بحسب الإحصاءات المذكورة في النشرة بلغ إجمالي العاملين في السعودية وفقاً للسجلات الإدارية بنحو 13 مليون فرد، بينما بلغ عدد السعوديين منهم (الذكور والإناث) بنحو 3.2 مليون فرد، بنسبة 64.5٪ من الذكور و 35.5٪ من الإناث. ووصل عدد إجمالي العاملين غير السعوديين إلى نحو 10.4 مليون فرد، 87.2٪ منهم من الذكور و 12.8٪ من الإناث. وتوضح النشرة ارتفاع في نسبة العاملين بمقدار 1.8٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.

وتظهر النشرة معدل البطالة لدى السعوديين حيث بلغت نسبة الذكور إلى 5.6٪ ونسبة الإناث 28.8%، حيث انخفض معدل البطالة من 12.0% بالربع الرابع من 2019 ليصبح 11.8% خلال الربع الأول من هذا العام.

ووفقاً لبيانات بوابات التوظيف الوطنية لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية فقد تبين أن إجمالي الأفراد السعوديين الباحثين عن العمل من واقع السجلات الإدارية قد وصل إلى حوالي مليون فرد، 18.4% من الذكور و 81.6% من الإناث. ليرتفع معدل الباحثين عن العمل السعوديين إلى 7.5% مقارنة بالربع الرابع من 2019.