تعرف على خصائص "مسبار الأمل".. مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" تعتبر أحد أهم المشاريع الوطنية في تاريخ الإمارات والمنطقة العربية. حيث يطمح المشروع لتوفير أول صورة متكاملة عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ، وقد تم تصميم المسبار بشكل يسمح له بالدوران حول المريخ والقيام بدراسة ديناميكية عمل غلافه الجوي، وذلك عبر جمع بيانات على مدار اليوم وباختلاف المواسم ثم مقارنتها. وسيعمل المسبار من خلال ثلاثة أجهزة علمية صممت خصيصاً للمساهمة في تحفيف هذه الأهداف.

ومن المقرر أن ينطلق مسبار الأمل في 15 يوليو، وفقاً للجلسة الافتراضية التي عقدت من اليابان، حيث أدارها مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، سالم المري، بمشاركة كل من وزير الدولة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، زكي نسيبة، وعالم الفضاء والجيولوجيا المصري الأمريكي بوكالة ناسا الأمريكية، فاروق البارز.

ونعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه أهم خصائص مسبار الأمل وبعض المعلومات العامة حول مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ.

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