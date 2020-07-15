أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، أن مجموعة "أوبك+" تتجه نحو المرحلة الثانية من اتفاقية إنتاج النفط.

وسيقل خفض الإنتاج المؤثر من 9.7 مليون برميل في اليوم في يوليو/تموز إلى 7.7 مليون برميل باليوم في أغسطس/آب.

وقال وزر الطاقة السعودي وهو رئيس مشترك لتحالف "أوبك+" إن الخفض الحقيقي سيكون أعمق بسبب الاتفاق على خطة للتعويض في الأشهر الماضية مع منتجين مثل نيجيريا والعراق الذين لم يلتزموا بتعهداتهم بتخفي الإنتاج لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا قبل اجتماع مهم للجنة الوزارية لأوبك+: "نرى تطورا مشجعا على صعيد الطلب... مؤشرات التعافي واضحة في الأسواق المالية والمستقبلية"، على حد قوله.

وقدر الوزير السعودي أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا محليا بعد تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ما يعني عجم وجود ارتفاع في صادرات النفط السعودي الشهر الجاري.