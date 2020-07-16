سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فيما يبدو أنه اختراق محتمل لحسابات تويتر الخاصة ببيل غيتس وإيلون ماسك وشركتي أوبر وآبل، نشرت تلك الحسابات تغريدات متشابهة تطلب تبرعات بالعملة الرقمية "بيتكوين"، فيما لم تصدر بعد أي بيانات أو تعليقات من تلك الشخصيات والكيانات حول تلك التغريدة أو الاختراق المحتمل.

وشملت الحسابات التي نشرت تلك التغريدات المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة جو بايدن، وعدد من الشخصيات والكيانات الأخرى.

وجاء في تغريدة مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، "الجميع يطلبون مني أن أعود، والآن حان الوقت"، ووعد بمضاعفة جميع التبرعات بالبيتكوين في أحد العناوين المحددة، لمدة 30 دقيقة، مما قد يشير إلى أن الهدف من تلك التغريدات هو جمع الأموال.

وقال متحدث باسم موقع التدوينات القصيرة تويتر، في أعقاب تلك التغريدات، إن الشركة تجري تحقيقاتها حول هذا الاختراق.