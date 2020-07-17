أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت شركة تويتر إنه يبدو أنه لم يتم الاستيلاء على كلمات المرور خلال الاختراق الهائل، الذي طال العديد من الحسابات البارزة يوم الأربعاء.

وقالت الشركة، الخميس: "ليس لدينا أي دليل على أن المهاجمين قاموا بالوصول إلى كلمات المرور. في الوقت الحالي، لا نعتقد أن إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك أمر ضروري".

لكن الشركة قالت إنها اتخذت خطوة احترازية تتمثل في إغلاق الحسابات التي حاولت تغيير كلمات المرور الخاصة بها خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وفي غضون ذلك، مازالت تويتر على تواصل مع المستخدمين الذين مازالت حساباتهم مُقفلة، مُحذرة من أن إلغاء قفلها "قد يستغرق وقتًا إضافيًا، لأننا نتخذ خطوات إضافية للتأكد من أننا نمنح حق الوصول إلى المالك الحقيقي".

وسبق أن أعلنت شركة تويتر أن "هجمات منسقة" كانت وراء اختراق حسابات لعدد من كبار الشخصيات، مثل الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما ونائبه السابق، جو بايدن، إلى جانب شخصيات مثل بيل غيتس وإلون موسك.

وقالت تويتر: "رصدنا ما نعتقد أنه هجوم اجتماعي هندسي منسق من قبل أشخاص استهدفوا عددا من موظفينا ممن يملكون صلاحيات بالدخول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية (للشركة)".

وأضافت تويتر: "فور علمنا بالحادث، قمنا على الفور بحجز الحسابات المتأثرة وحذفنا التغريدات التي نشرها منفذو الهجوم.. حجبنا الوصول إلى الحسابات المتأثرة وسنعيد إمكانية وصول مستخدميها الأصليين عندما نتأكد من إمكانية قيامنا بذلك بصورة آمنة فقط".

من جهته نشر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي قائلا: "يوم صعب لنا جميعا في تويتر.. شعور فظيع ينتابنا جميعا بأن هذا قد حدث نقوم بالتشخيص وسنشارككم بكل ما نستطيع عندما يصبح لدينا فهم أكثر لما حصل".