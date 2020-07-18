نيويورك (CNN Business) -- أعلن انستغرام، الجمعة، أنه يستعد لإطلاق ميزة مشاركة الفيديو الخاصة به (Reels)، الشبيهة بميزات تطبيق تيك توك، في الولايات المتحدة و50 دولة أخرى، في أغسطس المقبل، بعد أسبوع واحد فقط من بدء اختبارها في الهند.

ويأتي إعلان Reels بينما يجد تيك توك نفسه في وضع ضعيف مؤخرًا، بعد أن حظرته الهند. وأوضحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستفعل الشيء نفسه.

وقال مُتحدث باسم فيسبوك لـCNN: "ننظر دائمًا إلى ما يريده الناس، ونبتكر كل يوم لإيجاد طرق جديدة لتحسين تجاربهم.. لقد عرضت علينا العديد من المنصات إنشاء منتجات يمكنها أن تصل للناس في مكانهم - سنابشات وتيك توك وغيرها - ولكننا نعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بطريقة فريدة من نوعها على انستغرام، وتفي بمتطلبات مجتمعنا".

وسيتيح Reels للأشخاص تسجيل وتحرير مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية لتعيين الموسيقى والصوت، وتحميلها على قصصهم وميزة الاستكشاف. ولم يتم الإعلان عن موعد الإطلاق الرسمي بعد.

ويتمتع انستغرام والشركة الأم، فيسبوك، بتاريخ من النجاح في محاكاة الميزات الجديدة للتطبيقات الأخرى. وفي 2016، أطلقت الشركة ميزة القصص الخاصة بها، التي تتيح للأشخاص مشاركة المحتوى الذي يختفي بعد 24 ساعة. وبعد ثمانية أشهر، تجاوز عدد مستخدمي سنابشات اليومي. بحلول منتصف 2018، كانت القصص أكثر من ضعف شعبية الأخير.

ويبدو أن انستغرام ليست الشركة الوحيدة التي تتنافس مع تيك توك. وتعمل شركة يوتيوب على تطوير ميزتها المنافسة له (Short)، ليتم إصدارها بحلول نهاية العام، وفقًا لموقع The Information.

وسنابشات، مثل تيك توك، سيسمح للمستخدمين قريبًا باستكشاف المحتوى العام بإيماءة تمرير رأسية. ولم ترد أي من الشركتين على الفور على طلب للتعليق.

ومع ذلك ، ترحب شركة تيك توك بالتحدي.

وقال متحدث باسم TikTok لـCNN: "من الرائع أن نرى أن شركات التكنولوجيا تقدر التجربة المنعشة والإبداعية التي يجلبها تيك توك للناس، التي كانت أكثر وضوحًا عندما علقت الأسر في البيت في الأشهر الأخيرة... كنا نعتقد دائمًا أن المنافسة المفتوحة توفر فوائد هائلة للمستهلكين".