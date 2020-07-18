تويتر تؤكد تحميل معلومات شخصية من 8 حسابات تعرضت للاختراق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أكدت شركة تويتر، مساء الجمعة، قيام القراصنة بتحميل معلومات شخصية قد يكون من بينها رسائل خاصة من ثامني حسابات تعرض للاختراق، الأربعاء.

وقالت الشركة في بيانها إن "المهاجمين اخذوا خطوة إضافية بتحميل معلومات الحسابات عبر أداة توفرها الشركة باسم ’ Your Twitter Data‘ ولم تكشف تويتر عن هذه الحسابات الـ8 أو لمن تعود ملكيتها، لافتة إلى أنها على تواصل معهم.

وسبق أن أعلنت شركة تويتر أن "هجمات منسقة" كانت وراء اختراق حسابات لعدد من كبار الشخصيات، مثل الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما ونائبه السابق، جو بايدن، إلى جانب شخصيات مثل بيل غيتس وإلون موسك.

وقالت تويتر في بيان عقب الاختراق: "رصدنا ما نعتقد أنه هجوم اجتماعي هندسي منسق من قبل أشخاص استهدفوا عددا من موظفينا ممن يملكون صلاحيات بالدخول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية (للشركة)".