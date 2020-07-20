هذا موعد توزيع أرامكو السعودية للأسهم المجانية على المستثمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة النفط السعودية، أرامكو، عن تحديد موعد توزيع الأسهم المجانية على المستحقين من الأفراد السعوديين، والذين احتفظوا بملكية أسهمهم بشكل مستمر لمدة 180 يوماً من تاريخ الاكتتاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن جوهرة تاج الصناعة النفطية السعودية، أن حكومة المملكة العربية السعودية، وهي المساهم البائع، "قامت بتحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين" ليكون يوم السبت المقبل، في الـ25 من يوليو/تموز 2020.

وكانت قد صرحت شركة النفط السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي أن المستثمرين السعوديين الذين يحتفظون بملكية أسهمهم بشكل مستمر، سيحصلون على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها، بما قد يصل مجموعه إلى 100 سهم مجاني.

وانتهت فترة استحقاق الأسهم المجانية في 8 يونيو/حزيران الماضي، حين بدأت أرامكو تحديد المستحقين بنية تحويل الأسهم المجانية لمحافظهم الاستثمارية في غضون 75 يوماً بعد انتهاء فترة الاحتفاظ بالأسهم.