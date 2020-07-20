كيف تستعد للعودة إلى مقر العمل بعد انتهاء فترة العمل عن بعد؟ 

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الفترة الطويلة التي قضاها المهنيّون في العمل من المنزل نتيجة لانتشار وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، ستبدو مرحلة العودة إلى مكان العمل أمراً صعباً على البعض. لذلك، يجب على كل من الشركات والموظفين التحضير جيداً قبل البدء بهذه المرحلة الجديدة.

ما الذي يتعين على أصحاب العمل القيام به؟

قبل اتّخاذ قرار فتح مكاتب شركتك والإعلان عنه رسمياً للموظفين، يجب على صاحب العمل أخذ بعض الأمور بعين الاعتبار:

1. قيّم المخاطر المترتّبة على العودة إلى العمل وقم بمناقشة الأمر مع الموظفين واستطلع آرائهم حول الموضوع. ولا تنسَ تقييم مكان العمل وإذا ما كان يمكن فيه ممارسة التباعد الاجتماعي.

2. قم بوضع خطة واضحة لآلية العودة للعمل، مثل تقسيم فرق العمل إلى مجموعات، والعودة التدريجية، واحرص على مشاركتها مع الموظفين.

3. ضع سياسات الأمن والسلامة التي تتناسب مع الشركة وعدد موظفيها، واحرص على تعميمها على الموظفين للالتزام بها، مثل منع وجود أكثر من شخصين في غرفة الاجتماعات ومنع استقبال الزوّار في المكتب، إلخ. واحرص على توفير اللوازم الوقائية لجميع الموظفين.

4. ضع خطة خاصة للموظفين الأكثر عرضة لخطر الفيروس، وأعطهم حرية الاختيار بين العودة إلى المكتب أو مواصلة العمل من المنزل، واحرص على وضع ترتيبات خاصة بهم إذا ما كانوا غير قادرين على العودة.

ما الذي يتعين على الموظفين القيام به؟

أما إن قامت شركتك باتّخاذ قرار العودة إلى مكان العمل، فعليك وضع خطة لمرحلة عودتك إليه، من الناحية المادية والنفسية والعملية، والأخذ بعين الاعتبار الأمور الآتية:

1. قم بوضع خطة واضحة للعودة إلى العمل دون المخاطرة بسلامتك وصحتك، كتحديد وسيلة التنقل التي ستستخدمها في هذه الفترة.

2. تواصل مسبقاً مع مديرك وأخبره عن مخاوفك، وما إن كان لديك أي ظرف صحي أو مانع للذهاب إلى مكان العمل.

3. خذ بعين الاعتبار وجوب مشاركة سجلك الطبي في الشهر الماضي، وإذا ما كنت قد خالطت مصاباً بفيروس كورونا.

4. لا بدّ أن تحمّلك العودة إلى المكتب أعباء إضافية، من جانب زيادة الحرص وأخذ الحيطة والحذر حتى لا تخاطر بسلامتك وصحتك وصحة الآخرين.

قد تختلط المشاعر عند البعض في هذه المرحلة، فقد يكون الأمر مقلقاً بالنسبة للعديد من المهنيين، إذ بعد الاعتياد على العمل من المنزل، سيكون العمل من المكتب بمثابة تحدٍّ. ولكن في المقابل، سيكون ذلك بمثابة فرصة لإعادة إحياء علاقتك مع زملائك.