شركة آبل تتعهد بـ"تحييد" انبعاثات الكربون بحلول 2030

كل ما قد تحتاج معرفته عن سماعات آبل "Airpods Pro" الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة آبل التزامها بمكافحة تغير المناخ يوم الثلاثاء، من خلال خطط لتصبح شركة بصافي انبعاثات خالية من الكربون كلياً بحلول العام 2030.

وسيشمل التعهد أعمال الشركة التجارية بالكامل، بما في ذلك سلسلة التوريد، وعملية التصنيع، وحياة منتجاتها، إذ وفقاً لآبل، من المقرر أن لا يكون لجهاز آيفون الذي يباع في العام 2030 أي تأثير على المناخ، بما في ذلك من ناحية الطاقة التي يستخدمها المستهلك لتشغيل الجهاز.

وقالت آبل إنها تخطط لتحقيق ذلك من خلال تقليل استخدام الكربون في منتجاتها، واستخدام الطاقة الفعالة والمتجددة، واستخدام مواد مختلفة وإزالة الكربون من الغلاف الجوي.

وقالت ليزا جاكسون، نائبة رئيس البيئة والسياسات والمبادرات الاجتماعية بشركة آبل في حديث مع CNN، إن "هذه لحظة لعدم الابتعاد عن التحدي الكبير المتمثل في تغير المناخ. أردنا أن نتقدم ونثبت أننا يجب أن نتحرك جميعاً بشكل أسرع إذا ما استطعنا ذلك، لأن الوضع عاجل وسيستمر في كونه أكثر أهمية".

وقد قامت الشركات، بما في ذلك المنافسة منها لآبل مثل أمازون، بإجراء تغييرات متزايدة لـ"تحييد انبعاثات الكربون" في العقود المقبلة.

ولكن، يمكن للشركات تجنب التورط بالآثار المناخية من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بالأعمال "القذرة" بدلاً منها، حيث قد تشتري شركة ما الفولاذ بدلاً من تصنيعه مثلاً، نظراً للانبعاثات الناتجة عن تصنيعه.