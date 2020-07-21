"لينكد إن" تسرح 6٪ من قواها العاملة العالمية وسط أزمة كورونا

دبي، الإمارات العربية (CNN) – قالت شركة "لينكد إن" إنها ستستغني عن 960 موظفاً، أي حوالي 6٪ من قواها العاملة العالمية، بعدما أثر انخفاض الطلب على التوظيف على أعمالها التجارية إثر تفشي جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ريان روسلانسكي، في رسالة للموظفين يوم الإثنين، إن لينكد إن "ليست محصنة ضد آثار الوباء العالمي، وإن نشاط حلول المواهب لدينا لا يزال متأثراً بينما تلجأ شركات أقل، بما في ذلك شركاتنا، للتوظيف بنفس الحجم الذي اعتمدته سابقاً".

وستمتد تخفيضات الوظائف عبر أقسام المبيعات واكتساب المواهب. وسيخصص ما لا يقل عن 10 أسابيع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المسرحين، والتأمين الصحي لمدة عام لموظفي الولايات المتحدة.

وقالت "لينكد إن" إنها ستعمل مع الموظفين المتأثرين بينما تتطلع للتوظيف لأدوار أنشأت حديثاً عبر الشركة.

وقال روسلانسكي إن هذا هو التخفيض الوحيد الذي تخطط الشركة له، مضيفاً: "هذا أمر مؤلم نمر به كمنظمة، ولكن شركة ذات رؤية جريئة مثل رؤيتنا سيتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة. وبما أن رؤيتنا اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل كل ما يجري حول العالم، فأنا على ثقة من أننا سنصبح أكثر مرونة وأقوى من أي وقت مضى".