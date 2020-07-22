كيف تأثرت عمليات تسليم طائرات إيرباص وبوينغ هذا العام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثرت جائحة كورونا على الأعمال التجارية بجميع أشكالها، حتى أوقفت الصناعات المختلفة أعمالها في جميع أنحاء العالم.

ولكن، لا شك بأن قطاع السفر كان من بين الأكثر تأثراً، إذ مع تفشي الفيروس حول العالم، انخفض الطلب على السفر وعلقت شركات الطيران رحلاتها حول العالم.

ومع انخفاض الطلب على السفر، اضطرت شركات تصنيع الطائرات مثل بوينغ وإيرباص إلى تعليق أعمالها، لتتوقف شركات الطيران في المقابل باستلام الطائرات أو حتى طلبها هذا العام.

فبوينغ مثلاً، ألغت في العام 2020 حتى الآن حوالي 843 طلباً، وتلقت ما لا يتخطى 59 طلباً هذا العام فقط.

كما انخفضت عمليات تسليم الطائرات لدى إيرباص وبوينغ هذا العام بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية، إذ في يونيو/ حزيران مثلاً، سلمت بوينغ وإيرباص 10 و36 طائرة تجارية، مقارنة بـ37 و76 طائرة على التوالي في ذات الشهر من العام الماضي، وفقاً لأبحاث نشرتها "فوركاست إنترناشيونال".

وتتعرّفوا أكثر إلى كيف تأثرت عمليات تسليم طائرات بوينغ وإيرباص حتى الآن هذا العام إثر جائحة كورونا، في الإنفوغرافيك أعلاه: