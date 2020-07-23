وزير مالية السعودية يرد على تقرير "دراسة فرض ضريبة الدخل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح محمد الجدعان، وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف في السعودية، ما قصده في تصريحات نقلتها إحدى الوكالات حول دراسة خيار تطبيق ضريبة الدخل في المملكة.

وقال الجدعان في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "ما نقلته عني إحدى الوكالات اليوم كان المقصود منه أن خيار فرض ضريبة دخل لا يمكن استبعاده منطقيا كخيار من الخيارات المتاحة بالممارسات العالمية لتمويل الميزانية العامة.."

وأضاف: "ولكن كما قال المصدر المسؤول فهذا الخيار لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو في أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقا وليس خيارا مطروحا للنقاش".

واستشهد الجدعان بتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان مصدر مسؤول بشأن ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلاً عن وزير المالية بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، قوله: "لم يسبق أن تم نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية، كما أكد المصدر أن هذا الموضوع ليس مطروحاً للنقاش أساساً".