أرباح تسلا تستمر بالارتفاع.. هذا ما جنته الشركة هذا العام حتى الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجلت شركة تسلا ربحاً إضافياً هذا الربع مجدداً، لترتفع أسهمها المتصاعدة بنسبة 5٪.

ورغم إغلاق مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا لحوالي نصف الربع إثر جائحة كورونا، سجلت تسلا صافي دخل قدره 104 مليون دولار، ودخل تشغيلي قيمته 327 مليون دولار.

وتؤهل هذه الأرباح المستمرة شركة تسلا للتواجد على مؤشر S&P. وتضاعف سعر سهم تسلا أكثر من 3 أضعاف هذا العام، ما جعلها شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم. وانخفضت عمليات تسليم سيارات تسلا بنسبة 5٪ في الربع، مقارنة بالعام الماضي، ولكنها لا تزال أقل بكثير من الانخفاضات التي شهدتها شركات صناعة سيارات أخرى والتي بلغت 30٪ أو أكثر.

وبلغ الهامش التشغيلي لتسلا في الأشهر الـ12 الماضية حوالي 5٪، رقم قالت تسلا إنها تتوقع استمرار نموه.

كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون موسك، في مكالمة أرباح مع المستثمرين أن تسلا ستقوم ببناء مصنع كبير خارج أوستن، تكساس. وسيستخدم المرفق لبناء سيارات "سايبرتراك" و"سيمي" و"موديل 3" و"موديل Y" للجزء الشرقي من الولايات المتحدة.

وأشار موسك إلى إن المنشأة ستبنى على نهر كولورادو وستتمتع بممشى مع مسار للمشي وركوب الدراجات سيكون مفتوحاً لعامة الناس.