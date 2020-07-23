نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رغم الإجراءات الأمريكية لمواجهته وتهديد الرئيس دونالد ترامب بمنعه في الولايات المتحدة، أكد تطبيق "تيك توك" الصيني أنه يخطط لإضافة 10 آلاف وظيفة جديدة، في زيادة ملحوظة عن عدد الموظفين الحالي لدى الشركة بأمريكا، والذي يبلغ حوالي 1400 موظف.

ويواجه التطبيق اتهامات بعدم حماية بيانات المستخدمين بشكل كاف، الأمر الذي أثار مخاوف إدارة الرئيس ترامب والمشرّعين الأميركيين حول إمكانية وصول تلك البيانات إلى الحكومة الصينية. بينما قال متحدث باسم "تيك توك" لــCNN إن "تلك الوظائف تتميز بأجر جيد وستساعدنا على خلق تجربة آمنة ومسلية للمستخدمين، كما ستضمن حماية خصوصيتهم".

وصوت 336 نائبا مقابل 71 آخرين في مجلس النواب الأمريكي، الإثنين الماضي، لصالح قرار يمنع تحميل التطبيق على الأجهزة الحكومية. وعلى الرغم من عدم وجود دليل يعزز المخاوف الخاصة بالأمن القومي بحسب تصريحات خبراء في الأمن السيبراني لـCNN، أعرب المشرعون تشاك شومر وتوم كوتن وجوش هاولي عن قلقهم تجاه وصول بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة للحكومة الصينية. وأعربت إدارة الرئيس ترامب أنها تنظر في منع التطبيق في الولايات المتحدة، إلا أنه يزال من غير الواضح إمكانية تنفيذ ذلك.

ونفى "تيك توك" تلك المزاعم موضحًا أنه يقوم بتخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين محليًا مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية في سنغافورة. كما أعلن التطبيق أنه بدأ بالفعل زيادة قوته العاملة في البلاد إلى 3 أضعاف العدد الحالي هذا العام، بحسب موقع "أكسيوس".

واتخذ "تيك توك" عدة إجراءات أخرى للنأي بنفسه عن الصين، منها تعيين رئيس تنفيذي أمريكي، بالإضافة إلى تأكيد الشركة الأم "بايت دانس" التفكير في إعادة هيكلة الشركة وتأسيس مقر رئيسي جديد لها خارج الصين.