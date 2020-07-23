قراصنة تويتر تمكنوا من اختراق الرسائل المباشرة لـ36 حساباً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت تويتر مساء الأربعاء إن القراصنة الذين اخترقوا مجموعة من حسابات تويتر البارزة الأسبوع الماضي تمكنوا من الوصول إلى الرسائل المباشرة لما يصل إلى 36 مستخدماً.

وقالت تويتر في تغريدة إنها تعتقد أن "القراصنة استطاعوا الوصول إلى الرسائل الخاصة لما يصل إلى 36 حساباً من بين 130 حساباً مستهدفاً، من بينها رسائل مسؤول منتخب واحد في هولندا. حتى الآن، ليس لدينا ما يشير إلى أنه تم الوصول إلى أي مسؤول آخر أو منتخب سابق أو حالي".

وأثر هجوم الأسبوع الماضي – الذي روج لعملية احتيال بالعملة الرقمية بيتكوين – على العديد من الحسابات التي تم التحقق منها بما في ذلك حسابات باراك أوباما وجو بايدن وإيلون موسك وجيف بيزوس وكيم كارداشيان ويست والعديد من الحسابات الأخرى.

وقالت تويتر إن القراصنة اخترقوا الحسابات من خلال استهداف موظفي تويتر والوصول إلى أداة إدارية داخلية.

وفي حين أن نطاق الحادث كان ضخماً في حد ذاته، إلا أنه قد يشير إلى تداعيات أمنية واسعة النطاق، إذ يخشى خبراء الأمن السيبراني وصناع السياسة الآن من أن عملية احتيال البيتكوين قد تخفي عملية اختراق للبيانات أكثر إثارة للقلق، تنطوي على الرسائل الشخصية للأشخاص الأكثر نفوذاً في العالم.