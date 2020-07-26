لهذا السبب.. معدل التضخم في مصر بأدنى مستوياته منذ 14 عاماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق معدل التضخم في مصر للعام 2019/2020 أفضل مستوياته منذ 14 عاماً، بعد انخفاضه إلى مستويات قياسية بلغت 5.7٪.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريراً يسلط الضوء على معدلات التضخم المنخفضة لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، والتي تأثرت بانخفاض أسعار الغذاء في 7 شهور خلال العام المالي 2019/2020.

ووفقاً للتقرير، الذي نشرته الهيئة الوطنية للإعلام فإن التضخم لعام 2019/2020 بلغ 5.7٪ مقارنة بـ13.9٪ في العام 2018/2019، و20.9٪ في العام 2017/2018، و23.5٪ في العام 2016/2017، و10.2٪ في العام 2015/2016، و10.9٪ في العام 2006/2007.

كما ذكر التقرير أن معدل التضخم الأساسي سجل أفضل مستوياته منذ إطلاق المؤشر في العام 2005، حيث بلغت نسبته 1٪ في يونيو/حزيران من العام 2020، مقارنة بـ10.9٪ في يونيو/حزيران من العام 2018.

وتتعرّفوا أكثر إلى معدلات التضخم هذا العام مقارنة في الأعوام السابقة في الإنفوغرافيك أعلاه: