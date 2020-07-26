ارتفاع في مبيعات الآيس كريم.. ومبيعات مزيل العرق تنخفض في زمن كورونا

إليك ما تحتاج إلى معرفته عن التضخم المالي والتضخم المفرط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع فرض التباعد الاجتماعي وإجبار الناس على حجر أنفسهم في منازلهم بسبب تفشي وباء كورونا، انخفضت التجمعات والاختلاطات بين الناس خارج المنازل أو في مقرات العمل، ما أدى بدوره أيضاً إلى انخفاض أعداد مستخدمي مزيلات العرق وارتفاع أعداد المتسكعين في منازلهم لمشاهدة التلفاز وتناول طبق كبير من الآيس كريم.

وقالت الشركة المصنعة للسلع الاستهلاكية، يونيليفر، والتي تمتلك علامات تجارية مثل دوف وآكس، إن الطلب على مواد العناية الشخصية تراجع، مضيفة أن عمليات الإغلاق أدت إلى انخفاض المبيعات.

ولكن، ذلك لا يعني بالضرورة أمراً سيئاً بالنسبة لشركة يونيليفر، إذ تمتلك الشركة أيضاً علامات تجارية للمثلجات مثل بريرز وبين أند جيريز وماغنوم، والتي شهدت مبيعاتها ارتفاعاً كبيراً بينما بات يستهلك الناس عدداً أكبر من الأغذية داخل منازلهم.

وقال آلان جوب، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر للمحللين يوم الخميس: "تناول المستهلكون المزيد من الحساء واعتمدوا على صناديق صنع الوجبات ورافقوا وجباتهم مع المايونيز، ولجأوا إلى الآيس كريم كحلوى".

ووفقاً ليونيليفر، فقد ارتفعت مبيعات الآيس كريم المستهلكة في المنازل بنسبة 15٪ في النصف الأول من العام، ثم بنسبة 26٪ بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

وتبلغ قيمة يونيليفر الآن ما يقرب من 155 مليار دولار، متقدمة على شركة الأدوية أسترازينيكا ورويال داتش شيل وHSBC وBP.