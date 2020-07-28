مقارنة بين "بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس X".. ما هي أبرز الإختلافات؟

نيويوك، الولايات المتحدة (CNN Business)-- "سوني" و"مايكروسوفت" شاركت الشركتان، العديد من التفاصيل حول أجهزة الألعاب الإلكترونية الجديدة الخاصة بهم، "PlayStation 5" بلاي ستيشن 5 من "Sony" و "Xbox Series X" إكس بوكس X من "Microsoft".

كلاهما سيتصدر الأسواق في موسم العطلات، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان بعد عن تواريخ إصدار محددة، كما لم يتم الإعلان عن أسعارهما بعد.

فريق CNN Business ألقى نظرة على كيفية مقارنة هذين الجهازين، حيث ركز على المواصفات الفنية لوحدات التحكم إضافة إلى تصميماتهما واستراتيجياتهما التجارية. وقد تم التواصل مع فريق"إكس بوكس X" بعد قيام معرض الألعاب الإلكترونية، الخميس، بمناقشة الجيل القادم من هذه الأجهزة.

عندما يتعلق الأمر بالمعالج، فإن جهاز "إكس بوكس X" أقوى بقليل من "بلاي ستيشن 5“، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون للفرق تأثير كبير على تجربة اللعب. لكن معالج جهاز "إكس بوكس X" الجديد، المعروف أيضًا باسم وحدة المعالجة المركزية، بإمكانه العمل بسرعة تصل إلى 3.8 غيغاهرتز مقارنة بسرعة "بلاي ستيشن 5" التي تصل إلى 3.5 غيغاهرتز. لكن بالنهاية هذه مجرد أرقام فأهمية ذلك تأتي عندما يظهر ذلك في الأداء.

عندما يتعلق الأمر بالغرافيكس، يبدو أن "مايكروسوفت" تتمتع بميزة طفيفة عن سوني. وحدات معالجة الغرافيكس، والمعروفة باسم "GPUs" المسؤولة عن عرض الغرافيكس أو الرسومات الظاهرة في اللعبة. بشكل عام، كلما ازدادت قوة وحدة معالجة الغرافيكس الخاصة بالجهاز ستعرض اللعبة بشكل أفضل.

يحتوي جهاز "إكس بوكس X"على 1.7 تيرافلوب إضافية، وهي وحدة لقياس سرعة الحوسبة، وهذه زيادة عن وحدة معالجة الغرافيكس الخاصة لدي "بلاي ستيشن 5". "بلاي ستيشن 5" لديها بعض الاختلافات في بنية "GPU" الخاصة بها والتي قد تترجم إلى أداء غرافيكس أفضل. ولكن سيظهر الفرق في التجربة المرئية عندما رؤيتها فعليا من خلال الألعاب المختلفة.

يفوز جهاز "إكس بوكس X" بوحدة التخزين الداخلية. حيث يحتوي على 1 تيرابايت من التخزين الداخلي مقارنة بـ 825 جيجا بايت من "بلاي ستيشن 5".

سيخبرك أي لاعب أن نفاد مساحة التخزين في الجهاز قد يعكر الأمور. ولكن يعتمد كلا المصنعين على حلول الألعاب التنافسية السحابية - "PlayStation Now" و "Project xCloud" - وإذا اعتمد المزيد من اللاعبين على السحابة، سيصبح للتخزين أهمية أقل.

سوني لديها ميزة واحدة. يمكن لـ"بلاي ستيشن 5" دفع البيانات بسرعة 5.5 جيجا بايت في الثانية، مقارنة بـ "إكس بوكس X" ، التي تعمل بسرعة 2.4 جيجا بايت في الثانية. قد يعني ذلك أوقات تحميل أسرع وقضاء وقت أقل على شاشة التحميل.

يتطابق الجهازان بالتساوي في الميزات الأخرى. لكل منها ذاكرة 16 جيجا بايت وتدعم الألعاب بدقة 4K و 8K وعندما يتعلق الأمر بأحدث التقنيات المميزة، فقد عملت كل من "سوني" و"مايكروسوفت" على تقنية دمج تتبع الأشعة، وهي تقنية تجعل الضوء والظل يبدوان أفضل في اللعبة، ويقدمان صوتًا ثلاثي الأبعاد للحصول على تجربة صوت غامرة.

في حين أن الجهازين يدعمان الألعاب بدقة 8K، فإن معظم الناس لا يمتلكون شاشات تلفاز تتوافق مع نظام الـ8K ومعظم المطورين حاليا لا ينتجون ألعابًا تتماشى مع هذا النظام، لكن "Sony" و "Microsoft" قاما ببناء هذه الأجهزة التي تدعم الـ 8K لتتماشى مع الخطط المستقبلية.

إليكم في الإنفوغرافيك أدناه المقارنة بين الجهازين: