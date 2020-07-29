السعودية تلزم جميع المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فرضت السعودية يوم أمس الثلاثاء، على جميع المقاهي والمطاعم في المملكة توفير وسائل الدفع الإلكتروني للزبائن بهدف تقليل تداول النقود وتمكين المستهلكين من الاعتماد على عمليات الدفع الإلكترونية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، طبق بذلك المرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والذي غطى حتى الآن 50 نشاطاً تجارياً يشمل 70٪؜ من قطاع التجزئة. ومن المقرر أن يشمل الإلزام الـ30٪ من أنشطة التجزئة المتبقية جميعها بحلول 25 أغسطس/ آب من العام 2020.

ويعمل البرنامج بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وشمل حتى الآن محطات الوقود، وورش محلات قطع غيار السيارات، وأنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، والبقالات، وأخيراً منافذ بيع المأكولات والمشروبات بجميع أشكالها.

وقالت وزارة التجارة إنها ستراقب منافذ البيع وتتأكد من توفر خدمات الدفع الإلكتروني في جميعها، إذ ستقوم في حال الامتناع عن توفيرها بتطبيق "أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.