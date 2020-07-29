بعد تغريدة بادعاءات "كاذبة".. تويتر يعلق حساب دونالد ترامب الابن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال متحدث باسم تويتر يوم الثلاثاء إن منصة التواصل الاجتماعي قيدت قدرة دونالد ترامب الابن على نشر التغريدات على المنصة بعد أن نشر مقطع فيديو يظهر طبيباً يصرح بادعاءات كاذبة حول علاجات فيروس كورونا، ويقول إنه ليس هناك حاجة لارتداء الكمامات لمنع انتشار الفيروس.

وقال المتحدث إن بعض وظائف الحساب، بما في ذلك القدرة على التغريد، ستعلق لمدة 12 ساعة.

وانتشر الفيديو، الذي نشرته منصة "أخبار بريتبارت" التابعة للحزب اليميني على الإنترنت يوم الاثنين. ويظهر مقطع الفيديو مجموعة من الأطباء يصرحون بادعاءات كاذبة ومريبة تتعلق بفيروس كورونا، من بينها عدم ضرورة ارتداء الكمامات للحد من انتشار الفيروس.

وقامت منصات تويتر وفيسبوك ويوتيوب بإزالة الفيديو بعد أن بدأ انتشاره.

كما قام الرئيس دونالد ترامب بإعادة تغريد نسخ متعددة من الفيديو على تويتر، لكنه لم يقم بتحميل نسخة من الفيديو على الموقع. وقال ناطق باسم الشركة إن ترامب الابن حمّل الفيديو، ولهذا اتخذ تويتر الإجراء ضد حساب ترامب الابن فقط.

وكان قد غرد أندي سورابيان، المتحدث باسم دونالد ترامب الابن، في وقت سابق من ذلك اليوم بأن تويتر أوقف حساب نجل الرئيس، إلّا أن الشركة أوضحت في بيان أن الحساب "لم يعلق بشكل دائم". وطلب تويتر من نجل الرئيس حذف تغريدة الفيديو، بعد أن قامت المنصة بحجبه عن الظهور بشكل علني.

وقال سورابيان في تصريح لـCNN إن خطوة تويتر هي "دليل إضافي على أن شركات التقنية الكبرى عازمة على قتل حرية التعبير على الإنترنت".