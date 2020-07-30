باربى تطلق مجموعة دمى تشكل "فريق حملة 2020".. ومن بينهن "مرشحة" سوداء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت شركة تصنيع الدمى "ماتيل" مجموعة جديدة من دمى باربي، "فريق حملة 2020"، تأمل من خلالها تعريض الفتيات لأدوار قيادية في المجتمع عبر فريق حملة رئاسية نسائي.

وتتضمن مجموعة الدمى الجديدة، 4 دمى باربي تشكلن فريق حملة رئاسية، هن: المرشحة، ومديرة الحملة، ومسؤولة التبرعات، والناخبة.

وقالت ليزا ماكنايت، نائبة الرئيس الأول ورئيسة "باربي آند دولز" في شركة ماتيل، في بيان صحفي إنه "منذ العام 1959، دافعت باربي عن الفتيات وشجعتهن على أن يصبحن قائدات سواء في الفصل الدراسي أو المجتمع أو يوماً ما للبلاد".

وأصدرت علامة باربي دمية تترشح لسباق رئاسي لأول مرة في العام 1992، إلّا أن هذه المجموعة الجديدة تسلط الضوء أيضاً على الأعراق المختلفة، إذ تتضمن مرشحة سوداء.

وقالت ماكنايت إنه "مع تشكيل النساء أقل من ثلث القادة المنتخبين في الولايات المتحدة، وشغل النساء السود مناصب أقل حتى، صممنا فريق حملة باربي بمجموعة متنوعة من الدمى للقول لجميع الفتيات إنهن يمكنهن رفع أصواتهن".

وكجزء من هذه المهمة، تأتي مجموعة الدمى الجديدة مع موارد إضافية متاحة عبر الإنترنت، مثل بطاقات اقتراع للعب وغيرها من الأنشطة القابلة للطباعة، من بينها أنشطة تحث الفتيات على كتابة خطابات حملتهن الخاصة.

وطرحت مجموعة الدمى الجديدة للبيع في السوق مقابل 39.99 دولاراً في 28 يوليو/تموز.