بسبب كورونا.. الاقتصاد الألماني يشهد أكبر تراجع في تاريخه

فريق من "صائدي الفيروس" في ألمانيا يتعقب مصابي فيروس كورونا من أجل منع حدوث موجة ثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة قياسية بلغت 10.1٪ في الربع الثاني من العام، بعدما طالت آثار جائحة كورونا أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويعد هذا أكبر انخفاض فصلي منذ أن بدأت السجلات في العام 1970، حتى أنه تخطى نسبة الانكماش التي شهدتها البلاد خلال الأزمة المالية لعام 2009، عندما تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 4.7٪ في ربع واحد.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الألماني، سجل انخفاض كبير في الصادرات والواردات من السلع والخدمات بالإضافة إلى الإنفاق على الإسكان.

وقد سجلت ألمانيا حوالي 209 ألف حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة، وفقاً لأرقام جامعة جونز هوبكنز. كما أفاد مركز البلاد للوقاية من الأمراض، معهد روبرت كوخ، أن أعداد الحالات ارتفعت يوم الجمعة وازدادت في الأسابيع الأخيرة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.