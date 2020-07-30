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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت شركة هواوي أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم في الربع الأخير، متخطية سامسونغ لأول مرة على الإطلاق، وفقاً لتقرير مستقل عن أبحاث السوق صدر يوم الخميس.

وقامت شركة التقنية الصينية بشحن 55.8 مليون هاتف في الأشهر الـ3 المنتهية في يونيو/حزيران، متجاوزة بذلك منافستها القديمة سامسونغ، والتي شحنت 53.7 مليون هاتف، وفقاً لتقرير "كاناليس".

وقال المحلل في "كاناليس"، مو جيا، إن "المركز الأول مهم للغاية بالنسبة لشركة هواوي، إذ أنها يائسة لعرض قوة علامتها التجارية للمستهلكين المحليين وموردي المكونات والمطورين".

وقد أعاقت حملة الضغط الأمريكية التي استمرت لسنوات طويلة ضد هواوي الأعمال التجارية العالمية للشركة التي تتخذ من شنتشن مقراً لها.

ورغم تخطيها سامسونغ، إلّا أن هواوي عانت أيضاً من انخفاض سنوي في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 5٪، في حين شهدت سامسونغ انخفاضاً كبيراً بلغ 30٪، وفقاً لـ"كاناليس".

وقالت شركة أبحاث السوق إن تخطي هواوي لسامسونغ ما كان ليحدث دون جائحة فيروس كورونا، حيث استطاعت الشركة من الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في الصين، حيث تبيع هواوي اليوم أكثر من 70٪ من هواتفها الذكية، مقارنة بحضور سامسونغ الصغير جداً في البلاد.

ولا تزال شركة هواوي العالمية لتجارة الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات تعاني من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتي قطعت الشركة عن التقنيات واللوازم الأمريكية الرئيسية، إذ دون الوصول إلى تطبيقات غوغل الشهيرة مثل "يوتيوب" و"مابس" و"جيميل"، فإن هواتف هواوي الذكية تصبح أقل جاذبية للمشترين الدوليين، ما سيجعل من الصعب جداً بالنسبة لهواوي التمسك بالمركز الأول عالمياً، وفقًا لجيا.