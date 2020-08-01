دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، السبت، نجاح بلاده في تشغيل أول مفاعل للطاقة النووية في العالم العربي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي"، مضيفا أن "فرق العمل نجحت في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح".

وتابع الشيخ محمد بن راشد بالقول بالقول إن "الهدف هو تشغيل 4 محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات".

وأكد أن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية، قائلا: "الإمارات شطرت الذرة، وتريد استكشاف المجرة، رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية، ومنافسة بقية الأمم العظيمة، لا شيء مستحيل".