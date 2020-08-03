هذه الشركات العالمية ستواصل العمل من المنزل حتى العام 2021.. أو للأبد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع استمرار انتشار فيروس كورونا حول العالم، باتت تتصالح الشركات مع مستقبل العمل الذي يبدو أنه لن يعود إلى أي شيء يشبه ما كان عليه من قبل، ما دفع العديد من الشركات لإعادة النظر في خططها للعودة إلى مقرات العمل.

وقد أعلنت بعض الشركات عن قرارها باستمرار عمل موظفيها من المنزل حتى العام 2021 على الأقل، بينما أعلنت أخرى أنها لن تعود إلى العمل من المكاتب على الإطلاق.

شركة تويتر مثلاً، أعلنت في منتصف مايو/ أيار أن بعض موظفيها يمكنهم العمل من المنزل بشكل دائم. كما أعلنت غوغل الأسبوع الماضي أن موظفيها سيعملون من المنزل حتى العام 2021.

وقال سوندار بيشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل في مذكرة للموظفين، حصلت CNN على نسخة منها: "آمل أن يوفر هذا المرونة التي تحتاجونها لتحقيق التوازن بين العمل ورعاية أنفسكم وأحبائكم على مدى الأشهر الـ12 المقبلة".

وتأتي هذه القرارات في وقت تستمر فيه المخاوف من رعاية الأطفال والتعليم والسلامة بالنمو، إذ مع إغلاق المدارس ومراكز رعاية الأطفال والحضانات، تضررت النساء بشكل أكبر من الركود الوبائي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ما دفع بعض الشركات لتغيير أسلوب عملها لمواجهة ذلك.

ما نعرفه اليوم هو أن المكاتب لن تبدو على حالها بالنسبة للموظفين الذين يعملون حالياً من المنزل ويخططون للعودة إلى مقرات العمل في العام 2021.

تعرفوا إلى الشركات التي أعلنت أن موظفيها لن يعودوا إلى مقرات العمل حتى العام 2021 على الأقل:

غوغل

مجموعة يونيفرسال الموسيقية

مجموعة وارنر الموسيقية

سوني للترفيه الموسيقي

شركة أمازون

فياكوم

سكوتيابنك

بنك اسكتلندا الملكي

غروب ناين للإعلام

إنديد

تعرفوا إلى الشركات التي أعلنت أن موظفيها ليس عليهم العودة إلى مقرات العمل على الإطلاق: