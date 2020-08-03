مع استمرار تبعات كورونا.. تراجع أرباح HSBC بنسبة 65٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تراجعت أرباح بنك HSBC خلال النصف الأول من العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأعلن البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن أرباح ما قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 65٪ لتصل إلى 4.3 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بينما انخفضت العائدات وارتفعت خسائر الائتمان بشكل أكثر من المتوقع.

وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي للبنك في بيان إن "الأداء تأثر في النصف الأول بجائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة الأخطار الجيوسياسية، وارتفاع مستويات تقلبات السوق".

وتوقع البنك زيادة خسائر الائتمان لعام 2020 لتصل إلى 13 مليار دولار، وهو أسوأ من التوقعات السابقة بسبب "تدهور الآفاق الاقتصادية".

كما كشفت الشركة عن شطب 1.2 مليار دولار من قيمة الأصول بسبب "ضعف البرمجيات غير الملموسة، خاصة في أوروبا".

كما أثر انخفاض الدخل على الأرباح أيضاً، حيث انخفضت العائدات بنسبة 9٪ خلال النصف الأول من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ولم تكن جائحة كورونا العقبة الوحيدة أمام بنك HSBC، إذ يواجه البنك تحديات مالية منذ ما قبل انتشار الفيروس. وكان قد أعلن البنك في شباط/فبراير الماضي تخليه عن حوالي 35 ألف وظيفة وإعادة هيكله أعماله بعد انخفاض الأرباح في 2019 بمقدار الثلث.

واضطر البنك تأجيل خطط إعادة الهيكلة في بداية هذا العام مع تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يريد تخفيف حالة عدم اليقين ووضوح الأمور بالنسبة للموظفين وسط الجائحة.

ويعتقد كوين أنه آن الوقت للبنك أن يسرع خطط إعادة هيكلته الآن بعد أن طالت آثار الجائحة أعماله التجارية، مشيراً إلى أهمية "النظر في اتخاذ خطوات إضافية في ظل البيئة الاقتصادية الجديدة لتعزيز الوضع وضمان استمرارية الأعمال".

وأشار الرئيس التنفيذي إلى تدهور العلاقات بين الصين والغرب كأحد أسباب الخسائر المالية التي يواجهها. وقال كوين في البيان إن "التوترات الحالية بين الصين والولايات المتحدة تفرض تحديات على البنك"، مضيفاً: "سنواجه أي تحديات سياسية مع التركيز على احتياجات عملائنا طويلة المدى واهتمامات مستثمرينا".

ولا تزال عائدات آسيا إيجابية بالنسبة لـHSBC، حيث جنى البنك 7.4 مليار دولار في أرباح ما قبل الضرائب خلال النصف الأول من العام، ما يشير إلى "إظهار قوة ومرونة عملياتنا في المنطقة، والتأكيد على أهمية آسيا بالنسبة للبنك"، بحسب البيان.

يذكر أن أسهم HSBC في هونغ كونغ انخفضت بنسبة 4٪ بعد تقرير الأرباح، في حين انخفضت أسهم البنك في لندن وهونغ كونغ هذا العام بنسبة 40٪ حتى الآن.