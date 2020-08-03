البنك الدولي يمنح موريتانيا 70 مليون دولار لمواجهة أزمة كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وافق مجلس إدارة البنك الدولي على منحة قيمتها 70 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم موريتانيا في مواجهة جائحة كورونا.

ووفقاً لما ذكره البنك الدولي، فإن برنامج الدعم يهدف إلى حماية الفقراء والأكثر ضعفاً و"إرساء أسس الانتعاش من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين شفافية الديون".

وقال لوران مسلاتي، المدير القطري للبنك الدولي، إن جائحة كوفيد 19 لها آثار اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة على موريتانيا، مشيراً إلى أن البرنامج سيساعد في "سد فجوة التمويل غير المتوقعة التي ظهرت خلال الأزمة ودعم الحكومة في تعزيز استجابتها، ويهدف إلى الحفاظ على سبل عيش السكان والتخفيف من مخاطر عودة أكثر الفئات ضعفاً إلى براثن الفقر".

ويظهر تحديث اقتصادي موريتاني للعام 2020 أصدر مؤخراً، أن وباء كورونا سيكون له تأثير كبير على التوقعات على المدى القصير والمتوسط، حيث قد ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.9٪ في العام 2019 إلى ما بين سالب 2٪ وسالب 6.8٪ في 2020.