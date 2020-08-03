أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت شركة مايكروسوفت، في بيان يوم الأحد، إنها مازالت مُستعدة لمواصلة المناقشات لبحث إمكانية شراء تطبيق تيك توك – TikTok.

وجاء بيان مايكروسوفت بعد محادثة بين الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا والرئيس دونالد ترامب.

وأضافت مايكروسوفت أنها "تقدر تمامًا أهمية معالجة مخاوف الرئيس. وتلتزم الشركة بالحصول على تيك توك الخاضعة لمراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا اقتصادية مناسبة للولايات المتحدة، بما في ذلك الخزانة الأمريكية".

وقال الرئيس ترامب يوم الجمعة، إنه قد يستخدم سلطات اقتصادية طارئة أو أمرًا تنفيذيًا بحظر تيك توك من الولايات المتحدة. ولكن لم يتضح على الفور كيف سيبدو مثل هذا الأمر والتحديات القانونية التي قد يواجهها.

وتواصلت CNN مع البيت الأبيض للتعليق.

وقالت مايكروسوفت إنها ستتحرك بسرعة لمتابعة المناقشات مع بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، وتخطط لإكمال هذه المناقشات في موعد أقصاه 15 سبتمبر أيلول، بينما تستمر أيضًا في الحوار مع الحكومة الأمريكية، بما في ذلك ترامب.

وقدمت مايكروسوفت وبايت دانس إخطارًا إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بنيتهما استكشاف عملية شراء، التي قالت مايكروسوفت إنها ستضيف "إجراءات حماية للخصوصية والأمن والخصوصية الرقمية" إلى تجربة تيك توك حال قامت بشرائه.

وتابعت: "من بين التدابير الأخرى، ستضمن مايكروسوفت نقل جميع البيانات الخاصة لمستخدمي تيك توك الأمريكيين إلى الولايات المتحدة وبقائها".

وقالت الشركة إنه إلى الحد الذي يتم فيه تخزين هذه البيانات أو نسخها احتياطيًا حاليًا خارج الولايات المتحدة، ستضمن مايكروسوفت حذف هذه البيانات من الخوادم خارج الدولة بعد نقلها.

وكانت تيك توك قد قالت سابقًا أن بيانات المستخدمين الأمريكي الخاصة بها يتم تخزينها على خوادم مقرها الولايات المتحدة، ويتم نسخها احتياطيًا في سنغافورة.

وقالت مايكروسوفت إن المناقشات حول شراء التطبيق تعد أولية فقط، وأنه لن يتم إصدار تفاصيل أخرى حتى تؤدي المفاوضات إلى نتيجة نهائية.