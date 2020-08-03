نيويورك (CNN Business)-- هبطت مركبة الفضاء دراغون كرو سبيس إكس - التي تحمل رائدي وكالة ناسا للفضاء روبرت بنكن ودوغلاس هيرلي -- في خليج المكسيك يوم الأحد، مما يمثل نهاية آمنة لمهمة تاريخية لمدة شهرين، ويمهد الطريق أمام الولايات المتحدة مرة أخرى لتصبح رائدة عالميًا في الرحلات المأهولة.

وأطلقت مركبة كرو دراغون محركاتها وهبطت بأمان مرة أخرى عبر الغلاف الجوي السميك للأرض، بعد ظهر الأحد قبل نشر المظلات والهبوط قبالة ساحل فلوريدا.

كانت الرحلة أكثر إثارة من خلال مواجهة استمرت يومين مع الطبيعة الأم: كانت العاصفة الاستوائية "أسياس" تتجه نحو الساحل الشرقي. لكن المياه في خليج المكسيك ظلت هادئة بما يكفي حتى تنساب كبسولة رواد الفضاء بالقرب من بنساكولا.

والتقت سفينة الاسترداد العملاقة، GO Navigator، مركبة الفضاء كرو دراغون وأخرجتها من الماء.

وكان المسعفون في الموقع في حالة الطوارئ، وسرعان ما تم نقل رائدي الفضاء هيرلي وبهنكن بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة بنساكولا البحرية الجوية. ومن هناك، سوف يستقل رواد الفضاء طائرة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ستنقلهم إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن، القاعدة الرئيسية الرسمية لرواد الفضاء في وكالة ناسا.

اعتبرت مهمتهم من الناحية الفنية رحلة تجريبية ، لكن عودة هيرلي وبهنكن الآمنة تمهد الطريق لوكالة ناسا للتصديق رسميًا على كرو دراجون كمركبة فضائية مصنفة من قبل الإنسان. يصطف ذلك على متن السيارة لبدء رحلات منتظمة إلى محطة الفضاء الدولية ، مما يسمح لوكالة ناسا بالسيطرة على العمليات الأمريكية في المختبر المداري العملاق بعد سنوات من الاعتماد على مركبة فضائية روسية لتحليق طاقمها.

تستعد مركبة فضائية أخرى تابعة لـ Crew Dragon بالفعل لإطلاق مهمة أخرى ، يطلق عليها اسم Crew-1 ، والتي ستنقل أربعة رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء: رواد فضاء ناسا فيكتور جلوفر ، ومايكل هوبكنز ، وشانون ووكر ، واليابان سويشي نوغوتشي.

تخطط SpaceX أيضًا لتجديد مركبة الفضاء Hurley و Behnken ، الملقبة بـ Endeavour ، للطيران في مهمة طاقم أخرى في ربيع عام 2021.

وستشمل هذه الرحلة ميجان ماك آرثر - زوجة بهنكن وزميله رائد الفضاء - إلى جانب شاين كيمبرو من وكالة ناسا ، وأكيهيكو هوشيد مع وكالة الفضاء اليابانية جاكسا وتوماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية.

وعملت وكالة ناسا على إعادة الرحلات الفضائية البشرية إلى الأراضي الأمريكية بعد ما يقرب من عقد من الزمان: لقد فقدت تلك القدرة بعد تقاعدها من برنامج مكوك الفضاء في 2011.

كان قرار وكالة ناسا بعدم إنشاء بديل خاص بها - ولكن التعاقد مع تلك المهمة للشركات التجارية - مثيرًا للجدل بشكل كبير في أوائل عام 2010.

وسعى البرنامج، الذي يدعى Commercial Crew، إلى تحفيز الابتكار وشجع الشركات على المنافسة لخفض التكاليف.

وفي 2014، منحت وكالة ناسا عقدين، الأول بقيمة 4.2 مليار دولار لشركة بوينغ لبناء مركبها Starliner، والثاني بقيمة 2.6 مليار دولار لشركة سبيس إكس، التي خططت لإنشاء نسخة جديرة بالطاقم من مركبة الفضاء دراغون، التي كانت تنقل بالفعل البضائع من وإلى محطة الفضاء الدولية.

وعانت بوينغ، وهي شريك لناسا منذ فترة طويلة وعملت في العديد من برامج رحلات الفضاء البشرية، من انتكاسة كبيرة عندما تعطلت كبسولة ستارلايلنر أثناء رحلة اختبار رئيسية غير مأهولة.