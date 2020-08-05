تطبيق "كريم" يوفر رحلات مجانية للمتبرعين بالدم في لبنان

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تطبيق "كريم" يوفر رحلات مجانية للمتبرعين بالدم في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن تطبيق "كريم" لمشاركة الرحلات عن توفير رحلات مجانية في بيروت للأشخاص الذين يريدون التنقل من وإلى مراكز التبرع والمستشفيات للتبرع بالدم، في أعقاب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، الثلاثاء.

وكتبت الشركة في تغريدة على صفحتها في تويتر: "كل المستشفيات ومراكز التبرع بالدم تحتاج جميع فئات الدم في بيروت. استخدم الرمز الترويجي DONATEBLOOD للحصول على رحلة مجانية من وإلى المشافي أو مراكز التبرع بالدم".

وشهدت العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء انفجاراً وقع في مرفأ بيروت، نجم عن 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات، بحسب ما ذكرته السلطات اللبنانية.

وبلغ عدد ضحايا الانفجار حتى كتابة هذا التقرير 100 قتيل، بينما تجاوز عدد المصابين 4 آلاف شخص، وفقاً لما أعلنه الصليب الأحمر اللبناني يوم الأربعاء.

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