تطبيق "كريم" يوفر رحلات مجانية للمتبرعين بالدم في لبنان

مراسل شبكتنا بن وديمان ينقل تقريراً من مكتب CNN المحطم في بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن تطبيق "كريم" لمشاركة الرحلات عن توفير رحلات مجانية في بيروت للأشخاص الذين يريدون التنقل من وإلى مراكز التبرع والمستشفيات للتبرع بالدم، في أعقاب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، الثلاثاء.

وكتبت الشركة في تغريدة على صفحتها في تويتر: "كل المستشفيات ومراكز التبرع بالدم تحتاج جميع فئات الدم في بيروت. استخدم الرمز الترويجي DONATEBLOOD للحصول على رحلة مجانية من وإلى المشافي أو مراكز التبرع بالدم".

URGENT All blood types needed in all hospitals and blood donation centers in Beirut. Use promocode DONATEBLOOD for a free ride to and from the hospital or the blood donations center. https://t.co/eDsWg8m0hs

وشهدت العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء انفجاراً وقع في مرفأ بيروت، نجم عن 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات، بحسب ما ذكرته السلطات اللبنانية.

وبلغ عدد ضحايا الانفجار حتى كتابة هذا التقرير 100 قتيل، بينما تجاوز عدد المصابين 4 آلاف شخص، وفقاً لما أعلنه الصليب الأحمر اللبناني يوم الأربعاء.