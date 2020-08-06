فيسبوك يحذف منشورًا لترامب: مزاعم كاذبة حول فيروس كورونا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الأربعاء، حذف منشور خاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يحتوي على مزاعم كاذبة حول فيروس كورونا".

وقال الموقع إنه قرر حذف المنشور الذي تضمن مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، خلال مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، صباح الأربعاء، حيث ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الأطفال محصنون ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم فيسبوك، في بيان، مساء الأربعاء، أن "هذا الفيديو يتضمن ادعاءات كاذبة بأن مجموعة من الناس محصنة ضد فيروس كورونا، وهو ما يمثل انتهاكًا لسياساتنا بشأن المعلومات الخاطئة الخاصة بالفيروس"، مشيرًا إلى أن التعليقات المحددة التي خالفت قواعد فيسبوك كانت "ادعاءات ترامب الكاذبة بأن الأطفال محصنون ضد الفيروس تقريبًا".

ونشر المقطع نفسه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، من خلال حملة ترامب، كما تمت إعادة نشره عبر الحساب الرئيسي للرئيس ترامب.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحذف فيسبوك محتوى خاص بصفحة الرئيس الأمريكي ترامب، فيمات يتعلق بالمعلومات حول فيروس كورونا، على الرغم من أن الموقع كان قد حذف في يونيو حزيران الماضي، إعلانات خاصة بحملته الانتخابية كانت تستخدم رمزًا نازيًا.

وواجه الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ، انتقادات حادة، حتى من قبل بعض موظفيه، لعدم اتخاذ إجراءات ضد المنشورات التي كتبها ترامب حول الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي جرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.