دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد وزير الخارجية الإيراني شركة غوغل بسبب خطأ في ترجمة التعازي من اللغة الفارسية للبنانين إلى "مبروك"، بينما اعتذرت شركة غوغل عن الخطأ التقني مؤكدة أنه تم تصحيحه.

وقال ظريف، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "عندما يريد الناطقون بالفارسية تقديم التعازي للبنانيين بالعربية أو الإنجليزية، يترجمها موقع غوغل إلى "مبروك". لكن هذه الهفوة التقنية لا تقع عندما يريد أحدهم تقديم التعازي لإسرائيل أو أمريكا. لماذا يا غوغل؟".

عندما يريد الناطقون بالفارسية تقديم التعازي للبنانيين بالعربية او الانجليزية، يترجمها موقع غوغل إلى "مبروك". لكن هذه "الهفوة التقنية" لا تقع عندما يريد أحدهم تقديم التعازي لإسرائيل أو أميركا. لماذا يا @Google https://t.co/p8mOOKZI8t

من جانبه، قال متحدث باسم شركة غوغل، في تصريح لـCNN: "نعتذر عن أي إساءة حدثت نتيجة خطأ في الترجمة. نحن نعي المشكلة وقد تم تصحيحها على الفور". وأضاف أن "ترجمة Google تستند إلى تقنية تعمل على تعلّم أنماط الترجمة من ملايين الأمثلة على الويب، ولكن بعض هذه الأنماط قد يؤدي إلى ترجمة خاطئة".

والثلاثاء الماضي، شهد لبنان انفجار هائل في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 135 شخصا وإصابة 5 آلاف آخرين، وأرجعت السلطات اللبنانية سبب الانفجار إلى 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ 6 سنوات في المرفأ.