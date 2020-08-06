على غرار خطوة فيسبوك.. تويتر يقيد حساب حملة ترامب الانتخابية

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت شركة موقع التدوينات القصيرة تويتر، الأربعاء، إنها قيدت تغريدات حساب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أن نشر حسابها مقطع فيديو يحتوي على "ادعاءات كاذبة حول فيروس كورونا"، في خطوة مشابهة لما قامت به شركة موقع فيسبوك حيث حذفت منشورًا للرئيس الأمريكي ادعى فيه أن الأطفال محصنون من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم تويتر في بيان، إن تغريدة حملة الرئيس الأمريكي، والتي أعاد نشرها حسابه الرسمي على تويتر، والتي تتضمن مقطع فيديو لجزء من مقابلته مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "تنتهك قواعد تويتر حول معلومات فيروس كورونا المضللة"، "سيطلب من مالك الحساب إزالة التغريدة قبل أن يتمكن من التغريد مرة أخرى".

ويبدو أن الحساب لديه القدرة على التغريد بعد بيان تويتر، مما يشير إلى أن الحملة قد امتثلت للطلب وأزالت الفيديو.

وقبل ساعات فقط، حذف فيسبوك منشورًا من الصفحة الرئيسية لترامب يعرض المقابلة نفسها لأسباب مماثلة.

وقالت كورتني باريلا، المتحدثة باسم حملة ترامب، إن الرئيس "ذكر حقيقة أن الأطفال أقل عرضة للإصابة"، متهمة "وادي السيلكون"، والذي يضم مقرات تويتر وفيسبوك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالتحيز ضد الرئيس، مضيفة أن "شركات وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي حكم الحقيقة".

الأسبوع الماضي، فرض تويتر تقييدًا مشابهًا على حساب نجل الرئيس دونالد ترامب جونيور، بعد أن نشر مقطع فيديو يضم طبيبًا يقدم ادعاءات كاذبة حول علاجات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الناس "لا يحتاجون إلى أقنعة" لمنع الفيروس من الانتشار.

قال تويتر في ذلك الوقت، إن بعض وظائف الحساب، بما في ذلك القدرة على التغريد، سيتم تقييدها لمدة 12 ساعة.