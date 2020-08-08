دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزراء الطاقة في 4 دول خليجية، إضافة إلى العراق، التزامهم ببنود اتفاق أوبك بلس، الرامي إلى الحفاظ على إنتاج النفط عند مستوى أقل "من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أجرى اتصالات هاتفيًا مع نظرائه في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان والعراق، يوم الجمعة.

وخلال الاتصال، جدد الوزراء تأكيدهم الالتزام التام باتفاق أوبك بلس؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، وقيام الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، في الشهور الثلاث الماضية، بالتعويض عن تلك الكميات.

وقال الوزراء إن الالتزام الكامل بالاتفاق ونظام التعويض "سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل".

وأشاد الوزراء بجهود العراق ودوره في تحقيق التوازن في أسواق النفط ونجاح اتفاق أوبك بلس.

وذكر الوزراء أن هناك علامات تحسن "مُشجعة جدًا" ظهرت مؤخرًا على أداء الاقتصاد العالمية. وأثنوا على الجهود الدولية لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وفي مايو أيار الماضي، قررت مجموعة دول أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمقدار 9,7 مليون برميل يوميًا، أي نحو 10% من الإمدادات العالمية، بسبب تراجع الطلب عليه جراء تداعيات فيروس كورونا.

وجاء الاتفاق بعد انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية في أبريل نيسان.

ومن المقرر تواصل العمل بالاتفاق حتى ديسمير كانون الأول المقبل، بحيث تصل نسبة الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.