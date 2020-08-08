دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن تركيا مستعدة لإعادة إعمار مرفأ بيروت، وأن ميناء مرسين التركي "سيكون في خدمة اللبنانيين.

وقال أقطاي، خلال زيارة إلى بيروت على رأس وفد تركي يضم أيضا وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بعد لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون إن "تركيا مستعدة لإعادة إعمار مرفأ بيروت والمباني المجاورة له"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وأضاف نائب أردوغان، في مؤتمر صحفي: "أكدنا للرئيس اللبناني استعداد تركيا لتقديم المزيد من المساعدات الغذائية والطبية"، وتابع بالقول إن "كافة مستشفيات تركيا وطائراتها الإسعافية في خدمة لبنان".

كما أعلن أقطاي أن ميناء "مرسين" التركي سيكون في خدمة حتى ترميم مرفأ بيروت، وقال إن تركيا مستعدة عبر ميناء مرسين التركي القريب من لبنان لاستقبال الفعاليات التجارية اللبنانية لحين إعادة إعمار مرفأ بيروت، ومن ثم نقل السلع والبضائع بواسطة بواخر صغيرة إلى الموانئ اللبنانية الأخرى.