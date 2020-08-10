دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انخفضت أرباح شركة أرامكو بحوالي 73٪ مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت شركة النفط السعودية، صافي دخل قدره 6.6 مليار دولار في الأشهر الـ3 الماضية المنتهية في يونيو/حزيران، و23.2 مليار دولار للنصف الأول من العام 2020، مقارنة بـ24.7 مليار دولار و46.9 مليار دولار في ذات الفترتين من العام 2019.

وأعلنت أرامكو في تقرير الربع الثاني ونصف العام أن التدفق النقدي الحر بلغ 6.1 مليار دولار في الربع الثاني و21.1 مليار دولار في النصف الأول من العام 2020، مقارنة بـ20.6 مليار دولار و38 مليار دولار في العام 2019.

ورغم انخفاض الأرباح الحاد الذي شهدته جوهرة تاج الصناعة النفطية السعودية إثر تفشي جائحة كورونا وانخفاض الطلب على النفط عالمياً، قالت أرامكو في تقريرها إنها ستواصل التزامها تجاه المساهمين من خلال توزيع أرباح بقيمة 18.75 مليار دولار للربع الثاني، مقارنة بـ13.4 مليار دولار في ذات الفترة من العام 2019.

وقد شهدت أرامكو السعودية مع نظيراتها من الشركات العالمية، عاماً قاسياً حتى الآن، بعدما أدت عمليات الإغلاق الكاملة حول العالم للحد من انتشار الوباء إلى خفض الطلب على النفط وبالتالي خفض الأسعار.

وقالت أرامكو إنه في ظل ظروف الصعبة التي شهدتها سوق النفط، "أظهرت الشركة أداء موثوقاً في التنقيب والإنتاج بإجمالي إنتاج هيدروكربوني بلغ 12.7 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي".

كما حققت الشركة أيضاً أعلى إنتاج تاريخي من النفط الخام في يوم واحد، بلغ 12.1 مليون برميل في 2 أبريل/ نيسان من العام 2020.