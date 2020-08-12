قد تدفع الملايين لتبديل هواتفهم.. هذه ميزة جميع هواتف آيفون المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كان من المتوقع أن تطلق شركة آبل مجموعة من أجهزة آيفون التي تدعم تقنية الجيل الخامس هذا الخريف.. ولكن، يبدو الآن أن جميع إصدارات الهواتف الجديدة للشركة هذا العام ستكون قادرة على الاتصال بشبكة الجيل التالي من الشبكات اللاسلكية فائقة السرعة، وفقاً لمحلل "ويدبوش" دان آيفز.

ولعل هذه ستكون خطوة كبيرة تساعد في إقناع ملايين الأشخاص بترقيه هواتفهم الذكية، ليصبح بذلك هاتف آيفون 12 لا بد منه.

وكتب آيفز في مذكرة مستثمرين: "كنا نتوقع في السابق 4 طرازات بمزيج من تقنيات الجيل الرابع والخامس لهواتف آيفون 12، ولكن بناء على فحوصات سلسلة التوريد، نتوقع الآن هواتف بتقنية الجيل الخامس فقط لإطلاق الخريف".

ولم ترد شركة آبل على طلب للتعليق على هذه القصة.

ورغم أن هذه التوقعات ليست مؤكدة بعد، إلا أنها قد تكون خطوة ذكية لشركة آبل، تؤدي إلى زيادة الطلب على أجهزة آيفون الجديدة، بينما تواصل الشركة مسيرتها نحو قيمة سوقية تقدر بترليوني دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اضطر المستهلكون الانتظار لأوقات أطول بين ترقيات الهواتف الذكية، وهو اتجاه يمكن أن يتفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ويقول دانييل مورغان، مدير محفظة شركة "ساينوفوس تراست" إن أكبر خطر على مبيعات الأجهزة الجديدة هو "استمرار ارتفاع معدلات البطالة وانكماش الأجور".

ولكن، يتوقع محللون أن يولد هاتف آيفون بتقنية الجيل الخامس "دورة فائقة" للمستهلكين الذين يشترون أجهزة جديدة.

ويقول آيفز إنه يقدر أن حوالي 350 مليوناً من إجمالي هواتف آيفون الـ950 مليون الموجودة في السوق يمكن ترقيتها في غضون العام المقبل إلى 18 شهراً.

ويتوقع آيفز أن الهواتف ستطرح للبيع في أكتوبر/ تشرين الأول، إذ قالت شركة آبل الشهر الماضي إنه بينما يتم طرح أجهزة آيفون الجديدة للبيع في سبتمبر/ أيلول عادة، تتوقع الشركة هذا العام أن يكون العرض "متاحاً بعد بضعة أسابيع" بسبب الوباء.