ارتفع سعرها بنسبة 180٪ منذ مارس.. هل تصبح عملة "بيتكوين" ملاذاً آمناً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أعلى مستوياتها منذ حوالي العام، تخطى سعر تداول عملة "بيتكوين" الرقمية حاجز الـ11500 دولار.

وقد ارتفعت عملة "بيتكوين" بأكثر من 60٪ في العام 2020، وبأكثر من 180٪ من أدنى مستوياتها في منتصف مارس/آذار عند حوالي 4 آلاف دولار.

ولكن، ما الذي دفع هذا الارتفاع الكبير؟

يقول الخبراء إن الكثير من ذلك يعود إلى ضعف الدولار الأمريكي، إذ انخفض الدولار في الأشهر الأخيرة وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لسنوات عدة نتيجة للاضطراب المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ولكن، رغم أن الكثير من المستثمرين قد يعتقدون أن عملة "بيتكوين" هي وسيلة تحوط جيدة ضد انخفاض الدولار، إلّا أن العملة الافتراضية لا تزال متقلبة للغاية.

ويقول جيمس بوترا، رئيس استراتيجية المنتجات لشركة "تريد ستيشن كريبتو"، إن المخاوف بشأن اختراق "بيتكوين" والمشاكل الأمنية يمكن أن تجعل اعتماد العملة المشفرة بشكل جماعي اقتراحاً صعباً للمستهلكين والمستثمرين العاديين.

على سبيل المثال، تسبب اختراق مؤخر على تويتر بجعل حسابات أشخاص مثل إيلون موسك وبيل غيتس وجو بايدن وكيم كارداشيان ويست يبدون وكأنهم يروجون لعملية احتيال بالعملات المشفرة.

ولهذا السبب هناك بعض الخبراء غير المقتنعين بأن أسعار عملة "بيتكوين" قد تستمر في الصعود إلى أعلى مستوياتها القياسية التي بلغتها في أواخر العام 2017 بالقرب من 20 ألف دولار.

ويعكس الارتفاع الكبير في عملة "بيتكوين" ارتفاع أسعار الذهب، التي وصلت مؤخراً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتخطت 2000 دولار للأوقية.

ويقول ويل رايند، الرئيس التنفيذي لـ"غرانايت شيرز" التي تدير صندوق تداول في البورصة, إن "ارتفاع عملة بيتكوين يشبه قصة الذهب. يبحث المستثمرون عن بدائل للأسهم والسندات والدولار. والذهب هو عملة الملاذ الأخير، ولكن بيتكوين عززت نفسها كبديل للدولار أيضاً".

ويتفق بوترا مع رايند، حيث يقول إن العديد من المستثمرين الأكبر سناً يتمسكون بالذهب للتحوط من ضعف الدولار، إلّا أنه من هم دون الـ40 عاماً يميلون أكثر نحو عملة "بيتكوين".

ولا يزال رايند غير متأكد من أن عملة "بيتكوين" ستحظى بشعبية الذهب نظراً لأنها تفتقر إلى "الجاذبية العالمية" للسلعة بسبب تقلبها.

ولكن تواصل في هذه الأثناء عملة "بيتكوين" بالحصول على عدد أكبر من المستثمرين "المتحولين" حتى في أقسام تمويل الشركات في الشركات الأمريكية، إذ أعلنت شركة برمجيات ذكاء الأعمال "مايكروستراتيجي" يوم الثلاثاء مثلاً أنها اشترت مؤخراً حوالي 250 مليون دولار من البيتكوين للاحتفاظ بها في ميزانيتها العمومية. وارتفعت أسهم "مايكروستراتيجي" بأكثر من 10٪ بعد هذه الأخبار.