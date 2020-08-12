الاقتصاد البريطاني يتراجع بنسبة 20.4٪.. ويدخل حالة ركود

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- انكمش الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 20.4٪ في الربع الثاني من العام 2020، وهو أسوأ تراجع ربع سنوي على الإطلاق، دفع البلاد إلى أعمق ركود مقارنة بأي اقتصاد عالمي رئيسي آخر.

ويعد هذا الانهيار في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الأسوأ منذ أن بدأت السجلات الفصلية في العام 1955، ويتبع انكماشاً بنسبة 2.2٪ في الربع الأول من العام.

كما شهدت الصناعات الأكثر تأثراً بإجراءات الإغلاق الحكومية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، مثل الخدمات والإنتاج والبناء، انخفاضاً قياسياً.

وقال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في بيان إن "أرقام اليوم تؤكد أن هذه أوقات عصيبة. لقد فقد مئات الآلاف من الأشخاص وظائفهم، وللأسف في الأشهر المقبلة سيفقدها آخرون كثر أيضاً. ولكن رغم أنه هناك خيارات صعبة يتعين اتخاذها في المستقبل، سنتجاوز هذا الأمر، ويمكنني أن أؤكد للناس أنه لن يُترك أحد بدون أمل أو فرصة".

ومقارنة بنهاية العام 2019، انخفض الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة تراكمية بلغت 22.1٪ في الأشهر الـ6 الأولى من العام 2020، وهي نتيجة أسوأ من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وضعف الانخفاض البالغ 10.6٪ الذي سجلته الولايات المتحدة، وفقاً لمكتب الاحصاء الوطني.

وتخلى الاقتصاد البريطاني عن 730 ألف وظيفة منذ أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق الشركات في مارس/آذار، حين تحمل الشباب وكبار السن وأصحاب الأعمال الحرة وطأة أزمة البطالة.