أكثر من 7 ملايين وظيفة في قطاع الطيران معرضة للخطر في أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي يوم الخميس إن أكثر من 7 ملايين وظيفة يدعمها قطاع الطيران، بما في ذلك السياحة، في أوروبا معرضة اليوم للخطر، مقارنة بتقديرات يونيو/ حزيران التي بلغت 6 ملايين.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إياتا، إنه مع عدم تعافي السفر الجوي كما كان مأمولًاً له، ازداد التأثير السلبي على التوظيف وسفر الركاب والناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات السابقة.

ومن المتوقع أن تنخفض أعداد الركاب بنسبة 60٪ في العام 2020، بما يمثل 705 مليون رحلة ركاب، ومن غير المتوقع أن تصل مستويات الطلب إلى مستويات العام 2019 قبل العام 2024.

وقال رافائيل شفارتزمان، نائب الرئيس الإقليمي لاتحاد النقل الجوي الدولي في أوروبا: "من المقلق للغاية أن نرى مزيداً من التراجع في آفاق السفر الجوي هذا العام، والتأثير الضار على التوظيف والازدهار. إنه يظهر مرة أخرى التأثير الرهيب الذي تشعر به العائلات في جميع أنحاء أوروبا مع استمرار القيود على الحدود والحجر الصحي. من الضروري أن تعمل الحكومات والصناعة معاً لوضع خطة منسقة لإعادة فتح الحدود".