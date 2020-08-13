بعد أسبوع منذ الانفجار.. عودة التصدير البحري الزراعي عبر مرفأ بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في لبنان، إبراهيم الترشيشي، إن خط التصدير البحري الزراعي عبر مرفأ بيروت من المقرر أن يعود اليوم، الخميس، بعد مرور 9 أيام على انفحار المرفأ الرئيسي في العاصمة اللبنانية.

وقال الترشيشي بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني يوم الأربعاء، إنه يأمل أن يعود التصدير الزراعي بدءاً من يوم غد، "بعد الاتصالات التي قمنا بها طوال اليوم وشملت المدير العام المكلف بإدارة الجمارك ريمون خوري الذي تابعنا وعمل على حل بعض العقبات".

كما أضاف الترشيشي أن خبر إعادة التصدير بالحاويات بشكل شبه طبيعي هو جيد، مؤكداً أن "الباخرة ستصل في موعدها الاعتيادي الإثنين المقبل".

وبحسب ما قاله رئيس تجمع المزارعين والفلاحين اللبناني، فإنه يوجد أكثر من 100 شاحنة زراعية لبنانية محملة بحوالي 3 آلاف طن من المنتجات اللبنانية، "تنتظر فتح الحدود، وهي موجودة عند معبر المصنع عند الحدود اللبنانية - السورية وعند معبري نصيب وجابر على الحدود الأردنية".

وكان قد تسبب انفجار مرفأ بيروت الرئيسي بمخاوف من حدوث أزمة غذاء في البلاد، إذ يستورد لبنان 85٪ من جميع غذائه من خلال المرفأ، كما أن الانفجار دمر أيضاً صوامع الحبوب الرئيسية، والتي تخزن غالبية الحبوب في البلاد.

ويعمل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حالياً بالتعاون مع الجهات اللبنانية المعنية والجيش اللبناني على تنظف جزء من موقع الانفجار لتشغيله في غضون أسبوعين أو ثلاثة وتلقي الأساسيات من الغذاء.