هذا سعر هاتف مايكروسوفت الجديد الخيالي.. ما سره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الأربعاء أن أول هاتف أندرويد من مايكروسوفت، "سورفيس ديو"، سيطلق في الـ10 من سبتمبر/ أيلول.

وقالت مايكروسوفت إن سعر الهاتف الجديد سيبلغ 1399 دولاراً، أي بحوالي ذات سعر هاتف آيفون 11 ماكس باهظ الثمن.

ورغم أن سعر الهاتف الجديد لن يستقطب عدداً كبيراً من الناس، إلّا أن سعره في الحقيقة منطقياً لعدة أسباب.

أولاً، يتمتع الجهاز بشاشة مزدوجة، ووصفت مايكروسوفت الهاتف بأنه يتمتع بـ"عامل شكل رئيسي جديد"، إذ أنه في الأساس جهازاً لوحياً قابلاً للطي، يصبح هاتفاً. ويبلغ حجم كل من الشاشتين في الهاتف 5.6 بوصة تدمج لتصبح شاشة كبيرة تشبه شاشة الكمبيوتر اللوحي بحجم 8.1 بوصة عند فتحها. ويحتوي الهاتف على كاميرا واحدة تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

ويعمل مفصل الهاتف في كلا الجهتين، حيث يمكن إغلاقه مثل كتاب أو فتحه بالكامل بحيث يكون هاتفاً على الجهتين. كما أنه نحيف للغاية، ويتميز بشاشة قد تكون الأفضل مقارنة بأي شاشة هاتف أخرى.

ثانياً، تروج مايكروسوفت للهاتف على أنه جهاز للإنتاجية، إذ أنه من فئة سورفيس، وهي العلامة التجارية التي تستخدمها الشركة لأجهزة الكمبيوتر المتطورة الديها والتي تتخصص بعرض برامج مايكروسوفت، بما في ذلك "أوفيس" و"ويندوز".

وقد اجهت الهواتف القابلة للطي تحديات كبيرة في الماضي، مثل عندما شحنت هواتف سامسونغ المعيبة، من فئة غالاكسي فولد، والتي بلغ سعرها 2000 دولار تقريباً إلى مراجعي التقنية، لتكتشف شاشات مكسورة ومشاكل في التغطية. وقامت حينها شركة سامسونغ بتأجيل إطلاق الجهاز في أبريل/نيسان حتى سبتمبر/ أيولول لحل المشكلة.