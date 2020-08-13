أوبك تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توقعت أوبك يوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بشكل أكبر، بنحو 9.1 مليون برميل في اليوم خلال العام 2020، أي بنقض إضافي قدره 100 ألف برميل يومياً، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي للعام، بسبب جائحة كورونا.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط، في تقرير توقعاتها الشهري إنه بهذا، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على النفط إلى 90.6 مليون برميل في اليوم، هذا العام.

ووفقاً لما ذكره التقرير فإن التوقعات المراجعة تعكس البيانات الأضعف من المتوقع في الربع الثاني من عام 2020 في بعض الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث من المتوقع أن ينخفض الطلب علي النفط بـ200 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى النظر في التعديل الأخير لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 2020 من سالب 3.7٪ في يوليو/ تموز إلى سالب 4.0٪ في أغسطس/ آب.

وأشار البيان إلى رفع توقعات نمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنحو 100 ألف برميل يومياً في العام 2020، وذلك بسبب الطلب المتزايد الأفضل من التوقع لوقود التدفئة في ألمانيا وإيطاليا.

وبحسب توقعات التقرير، فإن الطلب العالمي على النفط في العام 2021 سيبقى دون تغيير مقارنة بتقرير الشهر الماضي، حيث من المتوقع زيادة الطلب على النفط حينها بنحو 7.0 مليون برميل يومياً، ليصل بذلك إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى 97.6 مليون برميل في اليوم.

وتشترط توقعات أوبك للعام 2021 على احتواء فيروس كورونا إلى حد كبير على مستوى العالم، دون حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي.