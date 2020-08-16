هذا ما استثمرته الولايات المتحدة لإيجاد لقاح لفيروس كورونا..

الأحد ،

نشر الأحد ، 16 اغسطس / آب 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتبعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية نهج "أمريكا أولاً" لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، من خلال مبادرة عملية "Warp Speed"، التي شُبهت بمهمة الولايات المتحدة لإيصال البشر إلى القمر.

وقط أطلقت مبادرة "وارب سبيد" في الـ15 من مايو/ أيار بهدف تقديم 300 مليون جرعة "آمنة وفعالة" من لقاح لفيروس كورونا بحلول يناير/ كانون الثاني من العام 2021.

وقد اختارت المهمة 8 من بين أكثر اللقاحات الواعدة المرشحة وقامت بتوفير دفعة لها عبر توفير الخدمات الحكومية، من التصنيع في المنشآت الفيدرالية إلى التوزيع من قبل وزارة الدفاع الأمريكية.

وقد خصصت أكثر من 12.3 مليار دولار لجهود إيجاد لقاح للفيروس، من بينها 10.8 مليار دولار لتطوير اللقاح وشرائه، و1.5 مليار دولار للتصنيع والتوزيع.

وتتعرّفوا أكثر إلى الاستثمارات التي ضختها الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، والشركات التي دعمتها في الإنفوغرافيك أعلاه.