بعد كورونا.. هذه توقعات أداء اقتصادات الدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه الاقتصاد العالمي أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، حيث يتوقع صندوق النقد العربي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 5٪ و8٪ في العام 2020، في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأصدر صندوق النقد العربي النسخة الـ12 من تقرير آفاق الاقتصاد، والذي يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بحوالي 4٪ في العام 2020. كما يشير التقرير إلى توقعات تعافي الاقتصادات العربية في العام 2021 بنسبة 2.6٪.

وقد تسبب فيروس كورونا بانكماش معظم اقتصادات الدول العربية، باستثناء الاقتصاد المصري والذي من المتوقع نموه هذا العام بحوالي 2٪. في حين أن الجائحة والأوضاع الاقتصادية والسياسية الأخرى التي يشهدها لبنان، ستتسبب بانكماش الاقتصاد اللبناني بما لا يقل عن 12٪ في العام 2020.

وتتعرّفوا أكثر إلى توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية بحسب تقرير صندوق النقد العربي في الإنفوغرافيك أعلاه: